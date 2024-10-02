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«Новые люди» ответили Володину, раскритиковавшему депутатов за отказ поддержать запрет чайлдфри

Депутат Горячева заявила, что закон о запрете чайлдфри требует доработки

Депутаты от фракции «Новые люди» считают, что законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри недоработан, заявила парламентарий Ксения Горячева. Так в разговоре с «Газетой.Ru» представитель партии прокомментировала резкие высказывания спикера Вячеслава Володина в адрес не поддерживавших инициативу депутатов.

«Наша позиция — законопроект о запрете пропаганды чайлдфри требует доработки. Сейчас формулировки закона размытые. В таком виде закон просто запретит врачам предупреждать женщин об угрозах, а самим женщинам — открыто говорить о своих страхах и сомнениях. И появится лишний повод для ложных доносов, которые придется отрабатывать участковым. Безусловно, нужна пропаганда осознанного материнства и создание благоприятных условий для семей», — объяснила Горячева.

До этого Володин в ходе пленарного заседания Госдумы пообещал, что голосование по законопроекту о запрете идеологии чайлдфри будет поименным, а от его результатов будет зависеть, «быть в этом зале депутату или не быть».

По мнению Володина, идеологию чайлдфри навязывают из Америки и Европы. Решение о том, рожать ребенка или нет, остается правом семьи, однако пропаганды отказа от деторождения быть не должно, подчеркнул он.

Ранее депутат Лантратова заявила, что за слова о нежелании иметь детей штрафовать не будут.

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