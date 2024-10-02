Более 1,4 тыс. систем пожарной сигнализации отремонтировали Подмосковье в 2024 году

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала 2024 года в Подмосковье специалисты отремонтировали более 1,4 тыс. систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному надзору Московской области.

Чаще всего заявки на ремонт оставляли жители Люберец, Красногорска, Балашихи и Ленинского округа.

В министерстве отметили, что управляющие компании обязаны контролировать не только состояние датчиков, сигнализации, пожарных гидрантов, рукавов на каждом этаже и огнетушителей, но и обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения.

За исправную работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает ГУ МЧС РФ по Московской области.