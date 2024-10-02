«Чуть дар речи не потерял»: пара из Омска выиграла 30 млн рублей

Супруги из Омска купили случайные билеты и выиграли в лотерею 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Омск-Информ».

Как рассказали сами омичи, переехавшие в Подмосковье, они нередко приобретали билеты и участвовали в розыгрышах, поэтому процесс перерос в «любимое совместное хобби».

До этого момента они выигрывали небольшие суммы и не думали, что смогут стать обладателями крупного приза.

Билеты для очередного розыгрыша они выбрали наугад.

«В этот раз, когда стер защитный слой и увидел символ «5Х» и рядом 6 000 000, чуть дар речи не потерял», – поделился один из победителей.

Как рассказала его жена, узнав о победе, она стала бегать по квартире и кричать от счастья.

По словам супругов, на полученные деньги они купят собственный дом.

До этого в Смоленске россиянин выиграл 140 миллионов рублей. Он рассказал, что накануне победы видел сон о том, как кот испачкал всю квартиру. Подобное снится к финансовому успеху, и мужчина надеялся на это.

Ранее кошка украла выигрышный лотерейный билет и принесла его хозяйке.