ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира рассмотреть возможность введения ограничений на использование смартфонов по аналогии с курением. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на директора отдела национальных стратегий и систем здравоохранения организации Наташу Аззопарди Мускат.

По ее словам, чтобы ограничить негативное влияние технологий на подростков, необходимо ограничить возраст владельцев смартфонов, повысить цены на устройства, запретить их использовать в определенных местах по аналогии с курением.

«Как и в любых других сферах, эти инструменты могут использоваться успешно и эффективно», — добавила Мускат.

Она обратила внимание, что неконтролируемое использование смартфонов подростками может негативно повлиять на их учебу, ментальное здоровье и продуктивность работы.

По мнению Лианы Азеведо, исследователя детской психологии и профессора кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания), раннее использование смартфонов может нанести долгосрочный ущерб.

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