Россиянин украл у пенсионерки 64 кочана капусты и получил 4 года колонии

В Кемеровской области огласили приговор местному жителю, который обокрал пожилую женщину, мужчина украл у нее из сарая 64 кочана капусты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Как удалось установить и доказать следствию, 41-летний неоднократно судимый житель Кемерово проник на территорию частного дома пенсионерки. Он нашел в собачьей будке топор, перерубил им замок на двери и вынес из жилища женщины комплектующие от чугунной плиты. Затем злоумышленник проник в сарай и украл оттуда шесть мешков с капустой.

Украденные детали печи он сдал в металлолом, а 64 кочана капусты продал прохожим на улице. Приговором суда кемеровчанину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого сообщалось, что в Магадане полицейские установили личность женщины, которая украла 33 бордюра во дворе жилого дома. 65-летняя ранее судимая пенсионерка, воспользовавшись свободным доступом, похитила бордюры на общую сумму 85 тысяч рублей. Как пенсионерке незаметно удалось вывезти украденное — не сообщается. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее двое россиян украли двухтонный металлический забор с территории больницы.