В Челябинской области на границе с Казахстаном людей в очереди положили лицом в асфальт

На границе между Россией и Казахстаном силовики погасили конфликт нескольких человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Челябинской области, на КПП «Бугристое». По данным источника, в очереди несколько человек стояли на продление срока пребывания в России. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Что стало причиной громкого выяснения отношений, неизвестно.

В результате пограничники и полицейские заставили всех, кто находился в машинах, выйти и лечь на асфальт.

«Со всеми провели профилактическую беседу о том, как вести себя на границе, а потом КПП вернулся к обычной работе», – сообщается в публикации.

До этого молодой человек планировал выехать в Казахстан через пограничный пункт «Бугристое». Его задержали после того, как он попытался дать взятку полицейскому. Известно, что в отношении иностранца возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ранее на Украине приостановили проезд через КПП на границе с Румынией.