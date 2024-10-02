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В Подмосковье неадекватный мужчина приставал к 10-летней девочке на улице

РЕН ТВ: в Подмосковье задержали мужчину, пристававшего к ребенку на улице

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Global Look Press

В подмосковных Мытищах прохожий приставал на улице к 10-летней девочке, злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по Летной улице. К 10-летней девочке подошел незнакомец и начал приставать к ней. Мужчина прикасался к школьнице, после чего попытался скрыться.

Злоумышленника удалось задержать, им оказался 38-летний местный житель. Известно, что подозреваемый в домогательствах в отношении ребенка состоит на учете у психиатра, медики отмечают у него наличие признаков умственной отсталости. Задержанный своей вины не признал, однако его опознали очевидцы произошедшего.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина приставал к восьмилетней девочке, предлагая «дружбу», а потом попытался затащить ее в машину. Он начал хватать ребенка за талию, целовать и трогать в различных местах. Сотрудники правоохранительных органов задержали пристававшего к ней мужчину, им оказался 49-летний житель Сертолово. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Ленобласти мужчина приставал к ребенку возле Дома культуры.

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