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Юристы Блиновской частично погасили ее долги перед налоговой

Юристы Блиновской оплатили ее долги по НДФЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Юристы предпринимательницы Елены Блиновской оплатили ее долги перед налоговой по НДФЛ и теперь приступают к работе над задолженностью по НДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова.

«Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 млрд 151 млн 722 тысячи рублей на сегодняшний день выплачено 320 млн 286 тысяч рублей — это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ», — заявил Морозов.

По словам юриста, теперь Блиновской предстоит оплатить долги по НДС в размере 587 млн 665 тысяч рублей. После чего на Блиновской все еще останутся штраф в размере 221 млн рублей и пени порядка 340 млн рублей.

До этого Елена Блиновская полностью закрыла один из долгов перед налоговой.

На следующей неделе суд рассмотрит кассацию блогера о снижении налогов и пени. Заседание по вопросу назначено на 14:10 по московскому времени 10 октября.

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