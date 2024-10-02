Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В деле Чекалиных появился новый фигурант

Соучредитель фирмы по торговле косметикой задержан по делу Артема Чекалина

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Роман Вишняк, соучредитель фирмы по торговле косметикой, задержан по новому уголовному делу Артема Чекалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу Чекалина полицейские задержали Романа Вишняка — соучредителя ООО «Лейтик мейкап». Он доставлен в полицию. Сейчас между ним и Артемом Чекалиным пройдет очная ставка», — заявили в правоохранительных органах.

Речь идет об ООО «Лейтик мейкап», учрежденном в 2020 году, в котором Чекалин имеет 70%, а Вишняк — 30%. Фирма вела оптовую торговлю косметикой, ее выручка в 2023 году составила порядка 90 млн рублей. Эта сумма составила чуть более половины от суммы, заработанной «Лейтик мейкап» в 2022 году.

До этого адвокат Александр Карабанов заявил, что прежние обвинения в неуплате налогов и отмывании средств станут отягчающим обстоятельством для блогеров Артема и Валерии Чекалиных в новом уголовном деле.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее стало известно, что Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами