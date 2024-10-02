В деле Чекалиных появился новый фигурант

Роман Вишняк, соучредитель фирмы по торговле косметикой, задержан по новому уголовному делу Артема Чекалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу Чекалина полицейские задержали Романа Вишняка — соучредителя ООО «Лейтик мейкап». Он доставлен в полицию. Сейчас между ним и Артемом Чекалиным пройдет очная ставка», — заявили в правоохранительных органах.

Речь идет об ООО «Лейтик мейкап», учрежденном в 2020 году, в котором Чекалин имеет 70%, а Вишняк — 30%. Фирма вела оптовую торговлю косметикой, ее выручка в 2023 году составила порядка 90 млн рублей. Эта сумма составила чуть более половины от суммы, заработанной «Лейтик мейкап» в 2022 году.

До этого адвокат Александр Карабанов заявил, что прежние обвинения в неуплате налогов и отмывании средств станут отягчающим обстоятельством для блогеров Артема и Валерии Чекалиных в новом уголовном деле.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее стало известно, что Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы.