Жалобу на арест экс-мэра Сочи Копайгородского рассмотрят в суде

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Павла Зайцева.

«Назначено рассмотрение на 15 октября», — сказал юрист.

Зайцев обратил внимание, что в апелляционной жалобе оспаривается подсудность ареста. Представитель защиты счел задержание Копайгородского и возбуждение против него дела незаконным.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Позже адвокат заявил журналистам, что доказательства вины Копайгородского «являются недопустимыми», а уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления. Он считает, что даже протокол задержания составили с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.