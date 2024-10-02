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Эксперт назвал самые живописные места России для празднования свадьбы

Ивент-эксперт Белов: для празднования свадьбы подойдут Калининград и Алтай

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Shutterstock/FOTODOM

Основатель агентства по организации концептуальных мероприятий TOBELOVE Agency Александр Белов в интервью «Пятому каналу» перечислил уникальные локации, которые подходят для празднования свадьбы.

«Анализируя свадебные проекты последних лет, можно заметить, что для проведения торжеств все чаще выбирают места, где раньше свадьбы либо проводились редко, либо не проводились вообще», — рассказал Белов.

Одно из таких мест — Калининградская область. По словам эксперта, лучше всего проводить свадебные торжества в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске или Янтарном.

Для бракосочетания отлично подойдет и Алтай, продолжил он. Телецкое озеро, берег Катуни, Шавлинские озера — это лишь малая часть локаций с живописными природными ландшафтами.

В списке также озеро Байкал, Домбай и Владивосток, где не меньше красивейших локаций.

Руководитель отраслевой туристической конференции Илья Марков до этого сообщил, что российские туристы начали массово бронировать путевки в Крым, чтобы отдохнуть на Новый год у моря.

По его словам, Крым уже стал рекордсменом по количеству ранних бронирований в новогодние праздники 2025 года. По его словам, стоимость отдыха там в 1,5 раза ниже, чем за рубежом и в соседних регионах.

Ранее россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году.

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