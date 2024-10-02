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«Аэрофлот» приостановил полеты в Тегеран

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Тегеран и обратно

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Shutterstock

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в связи с закрытием воздушного пространства в Иране. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет об отмене рейсов SU 514 Москва — Тегеран 2 октября и SU 515 Тегеран — Москва 3 октября.

«Пассажиры проинформированы по контактам, указанным в бронировании», — говорится в сообщении.

Им предложена возможность бесплатного перебронирования на ближайшие рейсы на 5 и 6 октября или возврат полной стоимости билета.

Отмечается, что авиакомпания следит за ситуацией и будет вносить корректировки в расписание в случае продления закрытия аэропорта Тегерана.

2 октября стало известно, что россияне станут дольше лететь до ОАЭ — продолжительность авиарейсов в популярную страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке увеличится. Так, рейс из Москвы в Дубай теперь будет занимать 8 часов вместо 5,5 часов. Авиакомпания «Аэрофлот» в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменила запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва — Дубай — Москва. Пассажиры отправятся рейсом SU520/521 в обход Ирана.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета.

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