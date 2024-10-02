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Российская воспитательница отвесила подзатыльник мальчику с особенностями

В Твери воспитателя сада для детей с особенностями обвинили в грубом обращении

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Depositphotos

В Твери местная жительница пожаловалась на педагогов, работающих в одном из городских детских садов. По ее утверждению, воспитатели грубо обращаются с детьми, у которых диагностированы разные особенности развития. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Подписчица канала прислала видео, судя по кадрам, сделанное самим воспитателем (каким образом оно попало в руки третьих лиц не уточняется — «Газета.Ru») — на нем педагог дает подзатыльник одному из мальчиков, который ведет себя на занятии неподобающим образом. Затем женщина силой поднимает ребенка и гонит его в сторону туалета. При этом ребенок громко плачет и во время открытия двери в санузел ударяется головой о ее край.

По словам подписчицы, приславшей видео, все происходило в детском саду №152, который посещают дети с умственной отсталостью, аутизмом, другими ограниченными возможностями.

«Они не могут пожаловаться родителям, что их бьют. Я это сделала для того, чтоб родители были бдительны и внимательны, тем более в родительской группе. Говорят, что это не первый раз», — посетовала женщина, приславшая видео в канал.

Она обратилась к правоохранительным органам и попросила обратить внимание на ситуацию.

Ранее в Крыму воспитатель интерната для особенных детей избил подростка.

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