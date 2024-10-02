Стало известно, какое жилье предпочитают москвичи, работающие на удаленке

Жители Москвы, работающие на удаленке, предпочитают селиться на окраинах города, подальше от суеты, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании «Группа Родина».

Выяснилось, что 78% удаленно работающих жителей столицы предпочитают приобретать жилье за пределами центральной части города. При этом, для них важны доступность общественного транспорта (25%), наличие поблизости парков (21%), развитая инфраструктура (15%), возможность заказать еду с доставкой (4%), а также наличие маркетплейсов (1%).

«Среди покупателей набирают популярность квартиры евроформата, при этом доля жилья с классическими гостиными сокращается. Зачастую свободная площадь используется для создания полноценной рабочей зоны», — рассказал совладелец и основатель «Группы Родина» Владимир Щекин.

Отмечается также, что порядка 90% респондентов предпочитают жить в Орехово-Борисово, Ново-Переделкино, Останкинском и Новой Москве.

Согласно исследованию сервиса Купибилет и ИТ-лаборатории коммерческой разработки VibeLab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 64% опрошенных специалистов, трудящихся удаленно, совмещают работу и путешествия, тогда как 36% не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время официального отпуска.

По данным аналитиков, 47% респондентов считают возможность совмещения труда и отдыха крайне важной при выборе компании для трудоустройства. Для 33% это важно, но не критично, а 20% отметили, что для них это не имеет значения.

Ранее стало известно, что почти 50% россиян готовы отправиться на работу даже с явными симптомами ОРВИ.