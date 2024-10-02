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Стало известно, какое жилье предпочитают москвичи, работающие на удаленке

Работающие удаленно жители Москвы выбирают жилье на окраине города

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Shutterstock

Жители Москвы, работающие на удаленке, предпочитают селиться на окраинах города, подальше от суеты, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании «Группа Родина».

Выяснилось, что 78% удаленно работающих жителей столицы предпочитают приобретать жилье за пределами центральной части города. При этом, для них важны доступность общественного транспорта (25%), наличие поблизости парков (21%), развитая инфраструктура (15%), возможность заказать еду с доставкой (4%), а также наличие маркетплейсов (1%).

«Среди покупателей набирают популярность квартиры евроформата, при этом доля жилья с классическими гостиными сокращается. Зачастую свободная площадь используется для создания полноценной рабочей зоны», — рассказал совладелец и основатель «Группы Родина» Владимир Щекин.

Отмечается также, что порядка 90% респондентов предпочитают жить в Орехово-Борисово, Ново-Переделкино, Останкинском и Новой Москве.

Согласно исследованию сервиса Купибилет и ИТ-лаборатории коммерческой разработки VibeLab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 64% опрошенных специалистов, трудящихся удаленно, совмещают работу и путешествия, тогда как 36% не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время официального отпуска.

По данным аналитиков, 47% респондентов считают возможность совмещения труда и отдыха крайне важной при выборе компании для трудоустройства. Для 33% это важно, но не критично, а 20% отметили, что для них это не имеет значения.

Ранее стало известно, что почти 50% россиян готовы отправиться на работу даже с явными симптомами ОРВИ.

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