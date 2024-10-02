«Все прифигели»: жительница Иерусалима — о ракетном обстреле города

Жительница Иерусалима Маргарита рассказала «Газете.Ru», что с начала войны в городе было меньше десяти обстрелов, поэтому во время атаки накануне люди удивились, но не испугались. По ее словам, за несколько минут до сирены жителям прислали уведомления с указанием укрыться в защищенных помещениях.

«Почти в каждом доме есть либо бомбоубежище, либо подвал, у многих в квартирах есть одна комната как бомбоубежище, так что народ всегда готов. Мне не было страшно, я спустилась на минус первый этаж и тусовалась на лестнице с соседями. Потом, когда все закончилось, пошла в бар. Обычные люди особо не пугаются. Но я заметила, что более сильная эмоциональная реакция происходит у людей с посттравматическим синдромом, которых тут очень много: ребята, которые были на войне, либо на фестивале. Израиль очень маленькая страна, и тут почти все друг другу родственники. Людей, задействованных в войне, огромное количество. Каждый второй кого-то потерял или что-то пережил. Поэтому люди, которые лично с этим столкнулись, больше нервничают. Но это не особо рационально, все понимают, что ты в безопасности, когда находишься в бомбоубежище. Тем более, не падают сами ракеты, очень мало попаданий, в основном все сбивает «Железный купол», — сказала она.

Маргарита отметила, что люди запаслись необходимым еще в самом начале военных действий. По ее словам, ближайшие несколько дней в городе все будет закрыто из-за большого праздника Рош ха-Шана и шаббата.

«Те, у кого есть бомбоубежище в квартире, сделали запасы еще в начале войны, что-то купили, положили в эту комнату на случай, если нужно будет долго сидеть. В Иерусалиме никто особо не ожидает, что это будет постоянно. У нас два раза всего были обстрелы от Ирана. Но люди подготовлены к этому благодаря правительству, все знают, как себя вести и что делать. Сложно сказать, какие у нас есть ограничения. У нас сегодня начинается еврейский новый год, большой праздник. Поэтому и так все не работает сегодня и завтра. В пятницу и в субботу — это шаббат, тоже ничего не работает. У нас и так четыре дня все будет не работать», — пояснила она.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированной ракетной атаке Ирана. По данным The Jerusalem Post, в ходе нее было выпущено около 400 ракет. Как писали иранские СМИ, не менее 80% ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели, также сообщалось об уничтожении 20 истребителей F-35. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Иран не нанес урон боеспособности военно-воздушных сил страны.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака Тегерана была ответом на ликвидацию еврейским государством генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Незадолго до ракетной атаки в районе Яффо Тель-Авива двое неизвестных открыли стрельбу по мирным жителям, пострадали несколько человек.

Ранее Израиль заявил об уничтожении 150 целей «Хезболла» в Ливане.