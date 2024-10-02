Неизвестные подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

В Свердловской области двое неизвестных подожгли квартиру пожилой женщины, пенсионерку удалось спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в ночь на 1 октября, очевидцы и пожарные спасли из горящей квартиры пожилую женщину. По данным Telegram-канала SHOT, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, из огня не удалось спасти ее кошку.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что незадолго до пожара в подъезд зашли двое неизвестных в масках, через несколько секунд в подъезде что-то сильно сверкнуло, злоумышленники успели скрыться.

По словам родственников, 78- летняя женщина является волонтером фонда «Золотые руки ангела» — шьет маскировочные сети, собирает гуманитарную помощь и почти все свободное тратит на поддержку бойцов СВО. Обстоятельства поджога устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области суд вынес приговор мужчине, который попытался поджечь малолетних детей и их мать. Между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, во время которого он облил женщину и младенца легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В этот момент рядом находились дети в возрасте двух и четырех лет. Медикам удалось спасти только самого младшего члена семьи.

Ранее в Подмосковье мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджег.