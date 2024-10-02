Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест

Второй Западный военный окружной суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева на его арест, он остается в СИЗО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На заседании Пашаев выходил по видеосвязи. Он остается в СИЗО до 15 ноября.

Отмечается, что экс-адвокат занимается спортом в СИЗО, чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье.

До этого Mash писал, что Пашаев предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу. Также сообщалось, что Пашаева заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

Бывшего адвоката задержали в Москве 17 сентября 2024 года. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил бизнесмена Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пашаев не участвовал в боях на передовой в зоне СВО.