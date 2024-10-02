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Олени заполонили шотландскую деревню

Daily Mail: в Шотландии олени заняли деревню по вине туристов и отказываются уходить

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scottishgamekeepers/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олени поселились в шотландской деревне и отказываются уходить, пишет Daily Mail. Местные жители такому соседству не рады.

Как рассказали жители деревни Лочинвер, олени появились там из-за туристов, которые их подкармливали. Теперь животные, привыкшие к постоянной еде, резко увеличили свою популяцию и не хотят уходить обратно в лес.

Люди жалуются, что олени могут повредить автомобили и сады, а когда жители пытаются прогнать их от своей собственности, животные становятся агрессивными. Кроме того, лесные гости переносят на себе клещей и другие опасные заболевания .

Местные власти предприняли попытки удержания оленей за специальными ограждениями, однако это не сработало. Впрочем, есть и те, кто считает, что животные не представляют опасности и делают деревне хорошую рекламу.

Ранее белый редкий олень попал на камеру женщины, когда она была на рыбалке с отцом.

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