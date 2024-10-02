Участники фестиваля «Белый пароход» совершили путешествие по Волге

При поддержке «Роснефти» состоялся третий этап всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход. Самара 2024». Талантливые дети из разных городов страны совершили путешествие на теплоходе по Волге. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В фестивале приняли участие 110 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей из 43 субъектов РФ, а также из Белоруссии и Абхазии.

Они совершили путешествие по маршруту Нижний Новгород — Самара — Нижний Новгород.

Во время поездки участники фестиваля проходили мастер-классы с музыкантами и педагогами, занимались вокалом и развивали свои творческие способности.

Также участники поддерживаемого «Роснефтью» фестиваля выступили в Самарской государственной филармонии с программой, приуроченной к 95-летию композитора Александры Пахмутовой «Это навсегда, ребята!»

«Белый пароход» — детский благотворительный музыкальный проект.

Ежегодно организаторы фестиваля проводят конкурсные прослушивания среди детей со сложной судьбой для их дальнейшего участия в уникальной летней вокально-хоровой школе под руководством высокопрофессиональных педагогов по вокалу, актерскому мастерству, хоровому пению, игре на музыкальных инструментах и хореографии.