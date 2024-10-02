При обстреле Шебекинского округа пострадали мирные жители

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — сообщил он.

Девочку 14 лет доставили в Шебекинскую ЦРБ, ее переведут детскую областную клиническую больницу. Ее маму в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку 3 лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Еще одного пострадавшего спасти не удалось.

Также Гладков сообщил, что украинские военные атаковали грузовой автомобиль в селе Черемошное в Белгородском районе, при этом был ранен водитель. Он уточнил, что пострадавший был контужен, а также получил множественные осколочные ранения спины, руки и ноги.

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