Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Шебекинского округа пострадали мирные жители

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекинского округа пострадали мирные жители

close
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — сообщил он.

Девочку 14 лет доставили в Шебекинскую ЦРБ, ее переведут детскую областную клиническую больницу. Ее маму в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку 3 лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Еще одного пострадавшего спасти не удалось.

Также Гладков сообщил, что украинские военные атаковали грузовой автомобиль в селе Черемошное в Белгородском районе, при этом был ранен водитель. Он уточнил, что пострадавший был контужен, а также получил множественные осколочные ранения спины, руки и ноги.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами