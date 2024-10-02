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В Южно-Сахалинске автомеханик украл машину, распилил и продал на запчасти

На Сахалине автомеханик угнал машину и продал на запчасти

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела за кражу брошенного во дворе дома автомобиля, мужчина распилил авто и продал на запчасти. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Сахалинской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 28-летний житель Южно-Сахалинска, он сообщил об угоне своего автомобиля. Автовладелец на длительное время оставил машину во дворе и в один из дней не обнаружил транспорт на месте.

Как установили полицейские, к краже авто оказался причастен 37-летний горожанин. Злоумышленник заметил неисправную машину, пригнал кран-балку и привез автомобиль в мастерскую, где работал автомехаником. Кузов машины он распилил на металл и продал на запчасти. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 250 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что во Владимирской области мужчина угнал машину с работы. В какой-то момент он заметил сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, свернув в лес, но его поймали. Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на срок год и четыре месяца, который он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток украл у отца сейф со сбережениями и угнал его иномарку.

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