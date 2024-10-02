В СберСтраховании жизни рассказали об операции по спасению потерявшейся в лесу женщины

Вертолетный поисково-спасательный отряд (ВПСО) «Ангел» при поддержке СберСтрахования жизни успешно провел операцию по поиску 83-летней женщины, потерявшейся в лесу в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Поздно вечером 16 сентября пенсионерка вышла из поселка Ногинск-9 и направилась в село Стромынь. Женщина решила сократить путь через поле и лес, но по пути попала в ручей. Выбравшись из него, потеряла ориентацию в пространстве. С собой у нее был только телефон.

Наутро дети пропавшей женщины дозвонились до нее, и та сообщила им, что замерзла и не может идти дальше. Близкие обратились за помощью в службу 112 и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Спасатели приняли решение привлечь к поиску вертолетно-поисковый отряд «Ангел». Спустя полчаса экипаж «Ангела» вылетел на поиск.

Спасатели пытались дозвониться до женщины, однако она не брала трубку.

Спустя 30 минут работы вертолета в зоне поиска экипаж обнаружил лежавшую на опушке леса женщину.

Экипаж оказал ей первую помощь и эвакуировал на площадку для посадки вертолета.

По словам руководителя ВПСО «Ангел» Александра Михайлова, поиск потерявшихся людей с вертолета всегда требует особой внимательности и слаженности действий команды.

Он уточнил, что в истории с пропавшей женщиной поиск облегчило то, что она была одета в яркую красную кофту.

Михайлов уточнил, что цвет одежды, а также наличие заряженного телефона, запаса воды и еды, свистка, компаса и необходимых медикаментов могут спасти жизнь как самому человеку, так и значительно ускорить его поиски.

«Собираясь в лес, необходимо сообщить близким, куда вы идете и когда планируете вернуться. Если вы поняли, что заблудились, оставайтесь на месте и позвоните по номеру 112 с мобильного телефона. Старайтесь при этом говорить коротко и экономить заряд батареи», — напомнил он.

У СберСтрахования жизни и ВПСО «Ангел» уже есть совместные истории спасения людей. Например, недавно 77-летний житель Тверской области уехал кататься на велосипеде и потерялся в лесу. Он провел там три дня, пока его не нашли спасатели.

Ранее СберСтрахование жизни и ВПСО «Ангел» договорились о сотрудничестве по поиску потерявшихся в природной среде людей.

Компания застраховала отряд добровольцев и пилотов в размере 5 млн рублей на каждого.