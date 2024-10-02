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Пропавшего пять месяцев назад молодого россиянина нашли живым

В Казани нашли живым пропавшего пять месяцев назад 20-летнего мужчину

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Global Look Press

В Казани нашли живым 20-летнего местного жителя, который пропал пять месяцев назад. Мужчину удалось обнаружить с помощью системы распознавания лиц. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

О пропаже 20-летнего казанца стало известно в начале мая 2024 года. Родственники юноши обратились в полицию. Мужчину несколько месяцев искала семья, правоохранители и добровольцы из поисковых отрядов, но результатов не было. Отчаявшиеся родственники обратились к тарологам и гадалкам, но те давали страшные прогнозы, отмечая, что «видят» пропавшего «холодным» и «распухшим лицом в синяках».

Предсказания медиумов не сбылись. 30 сентября система распознавания лиц «Сфера» оповестила правоохранителей, что молодой человек находится на станции «Казань-2». Полицейские передали информацию родственникам пропавшего, и они забрали сына домой.

Ранее пропавшую в Кузбассе 11-летнюю девочку нашли живой.

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