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Мужчина оплачивал счета своего соседа за электричество в течение как минимум 15 лет

Американец годами платил по счетам соседа из-за ошибки управляющей компании

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Shutterstock

Житель Калифорнии случайно обнаружил, что годами оплачивал счета своего соседа за электричество. Об этом сообщает 6 ABC.

Кен Уилсон, с 2006 года живущий в многоквартирном комплексе в Вакавилле, несколько месяцев назад заметил, что его счет за электричество неуклонно растет. Чтобы снизить расходы, Уилсон приобрел устройство, которое помогает следить за количеством ватт, потребляемых электроприборами. Однако даже после того, как мужчина в рамках эксперимента полностью вырубил свет, его счетчик продолжал работать.

Тогда американец связался с компанией-поставщиком электроэнергии PG&E, и к нему в квартиру прислали сотрудника, который проверил счетчик и подтвердил, что подозрения хозяина были небезосновательны. Позже компания выяснила, что Уилсон начал оплачивать счета за электричество из соседней квартиры «примерно с 2009 года», то есть через три года после того, как он въехал в нее. Однако пострадавший уверен, что делал это с момента заезда.

«Мы приносим свои искренние извинения за недосмотр и сожалеем о неудобствах, вызванных длительностью этой проблемы», — заключил представитель PG&E.

Сейчас счетчик Уилсона починили, а на его счет в компании было зачислено более $600. Реальная сумма убытков, понесенных Уилсоном, не уточняется.

Ранее судебные приставы повесили на первоклассницу долги и требовали с нее 700 тыс. рублей.

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