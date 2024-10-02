Россиянам рассказали, как укрепить здоровье сердца с помощью питания

Правильное и сбалансированное питание поможет поддержать здоровье сердца. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова.

По ее словам, лучше всего для этой цели подойдет «средиземноморская» диета, которая подразумевает включение в рацион питания овощей, рыбы, птицы, цельных злаков, орехов и семян. При этом эксперт советует снизить количество насыщенных жиров и животного холестерина, которые содержатся в фастфуде, маргарине, жирном мясе, колбасе и сосисках. Важно также употреблять морскую капусту, зерновые, бананы, шпинат, брокколи и другие продукты, богатые калием и магнием.

«Также согласно исследованиям, употребление примерно двух столовых ложек (23 грамма) оливкового масла в день уменьшает риск развития ишемической болезни сердца благодаря мононенасыщенным жирам в его составе. Очень важно, чтобы продукт был свежим и не разбавленным другими маслами», — отметила Коробейникова.

Нутрициолог также рекомендует пить обычную воду и качественный, зерновой кофе.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева до этого рассказала «Газете.Ru», что важную роль в сохранении здоровья сердца играет образ жизни и привычки. По ее словам, важно поддерживать достаточный уровень физической активности. Отлично подойдут аэробные виды нагрузок, такие как обычная ходьба, прогулки, плавание, велопрогулки, уточнила она.

Ранее сообщалось, что лишь каждый третий россиянин регулярно проверяет сердце и сосуды.