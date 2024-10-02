В Ирландии наблюдается острая нехватка католических священников

В Ирландии, считавшейся одной из самых религиозных стран Европы, наблюдается острая нехватка католических священников. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Епархия городов Корка и Росса выставила на продажу собственный офис, на его реставрацию не хватает финансовых средств. К пастырскому служению собираются готовить волонтеров, несмотря на то, что ранее Католическая церковь не допускала мирян, простых верующих, к таинству священства.

На другом конце страны, в городке Клохере, ситуация обстоит не лучше, пишет агентство. Там служит один семинарист. Если ничего не изменится, то в Ирландии останется не более десяти священнослужителей.

Журналисты предполагают, что проблемы возникли на фоне скандалов, связанных с гомосексуальными домогательствами в католических школах страны.

Сейчас многие в Ирландии возлагают надежды на католические молодежные движения и верят, что страна вернет себе статус «самой религиозной».

Ранее украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ.