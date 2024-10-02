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Подтвердить статус многодетной семьи можно новым способом

Подтвердить статус многодетной семьи с октября можно через «Госуслуги»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Подтвердить статус многодетной семьи с октября стало возможно при предъявлении QR-кода через личный кабинет на портале «Госуслуги». Соответствующее распоряжение кабмина уже подписано, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры можно по упрощенной схеме. Для этого достаточно воспользоваться QR-кодом из личного кабинета портала госуслуг, — проинформировали в пресс-службе.

У многодетных семей в Москве в этом году появилась возможность оформить цифровое удостоверение с подтверждением их статуса. С помощью цифрового удостоверения многодетные семьи смогут получать льготы в различных учреждениях столицы, среди которых зоопарк, планетарий и другие. В цифровом удостоверении содержится информация обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготного статуса.

Ранее в Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников.

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