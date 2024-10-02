Россиянин лишился пальцев, когда доставал деталь из-под пресса на заводе

Хирурги республиканской клинической больницы Казани спасли пациента из Набережных Челнов, который лишился пальцев на производстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Татарстана.

30-летний мужчина доставал деталь из-под пресса на заводе, случайно привел механизм в движение и лишился двух пальцев. Первую помощь пострадавшему оказали медики БСМП Набережных Челнов, затем пострадавший бортом санавиации был доставлен в РКБ Татарстана. Шансы спасти пальцы были невысокими.

«Бригада специалистов около четырех часов фиксировала кости, сшивала ткани и сосуды», — сообщили в медицинском учреждении.

Мужчина продолжает лечение, через несколько месяцев медики будут решать вопрос о реконструкции сухожилий.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мигранта сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ. Несчастный случай произошел 23 сентября на стройке многоквартирного дома на улице Металлургов. В момент ЧП подул сильный ветер, и хотя на рабочем был страховочный пояс, он не был закреплен, а сам мужчина стоял на краю. Он не удержался и рухнул вниз. В результате падения 46-летний гражданин Таджикистана получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Ленобласти мигрант сорвался со строительных лесов и выстрелил себе в спину.