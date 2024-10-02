Россиян предупредили о надвигающейся волне гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о надвигающейся волне гриппа и снижении заболеваемости COVID-19. Ее слова передает ТАСС.

Попова посоветовала жителям РФ привиться от гриппа заранее. Она уточнила, что сейчас в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

«Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной уже гриппа. И сегодня самое время привиться именно от гриппа. <...> Сезонные вирусы пришли в свое время и реализуют себя. Мы все знаем, как защититься, главное, об этом не забывать», — поделилась Попова.

До этого иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказывал, что в России за одну неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом скакнула на 25%. В первую очередь это связано с тем, что школьники и студенты, вернувшиеся к учебе, открыли «канал заражения».

Еще один фактор, повышающий заболеваемость ОРВИ и гриппом, — это возвращение россиян с дач, где они находятся в более рассредоточенном жилье.

Ранее терапевт Попова рассказала, как долго человек остается заразным при простуде и гриппе.