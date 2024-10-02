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Мужчина использовал массажный пистолет для глаз и получил вывих хрусталика

OC: китаец массажировал глаза специальным пистолетом и едва не лишился зрения

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Shutterstock

В Китае мужчина использовал массажный пистолет для глаз и получил вывих хрусталика, пишет Oddity Central. Проблема оказалась настолько серьезной, что ему пришлось обращаться к врачу.

Мужчина по фамилии Ло, посещающий тренажерный зал, чтобы поддерживать свое тело в форме, решил воспользоваться массажным пистолетом, который ему порекомендовал тренер. По словам китайца, устройство также помогало ему снять лишнюю усталость после фитнеса.

В какой-то момент Ло начал использовать гаджет, массируя им глаза. Как оказалось, этот метод привел к серьезным последствиям. Через некоторое время мужчина заметил, что его зрение стало размытым, и обратился за медицинской помощью. После обследования врачи обнаружили у него вывих хрусталика и развитие катаракты, сообщив, что нужно делать операцию.

«Я установил фасциальный пистолет на низкую мощность и использовал его на акупунктурных точках вокруг глаз в течение пяти минут», — рассказал мужчина.

Китаец согласился на процедуру, которая в итоге прошла успешно. Сейчас он проходит период реабилитации и советует людям не повторять его ошибок.

Ранее кровь мужчины из Китая стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя.

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