Россиянам объяснили, зачем нужна Тихоокеанская железная дорога

Тихоокеанская железная дорога, которую запустят от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае в 2025 году, строится с учетом того, что на мировом рынке будет сохраняться спрос на уголь. Об этом рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, передает Pravda.Ru.

По его словам, в случае, если эта гипотеза подтвердится, проект станет очень выгодным.

«Если состоится энергетический переход и страны Азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего Китай, откажутся от угольной энергетики, то проект можно будет назвать тупиковым», — считает Блинкин.

Строительство дороги ведет компания «Эльгауголь», она свяжет угольное месторождение и терминал на берегу Охотского моря. Реализация проекта стартовала в 2022 году, ранее ее планировали достроить к концу 2024 года.

Аналитики компании «Технологии доверия» до этого говорили, что поставки угля из России за рубеж к концу десятилетия могут вырасти на треть на фоне просадки экспорта со стороны конкурентов. К 2030 году продажи российского угля увеличатся минимум на 70-80 млн тонн по сравнению с прошлым годом, ожидают эксперты. В 2023-м показатель составил 212,5 млн тонн.

Ранее стало известно о планах РФ нарастить поставки угля в Азию.