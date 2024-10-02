Врач рассказала, стоит ли ребенку делать домашнее задание сразу после школы

Ребенку не стоит браться за выполнение домашнего задания сразу после школы. Прежде необходимо отдохнуть. Такой совет в интервью РИАМО дала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Она подчеркнула, что правильное сочетание учебы и отдыха — залог успешного усвоения программы и крепкого здоровья.

«Педиатры рекомендуют следовать важному правилу: ребенок должен спать не меньше 9 часов, при этом оптимальные часы для сна школьника — между 21 и 7 утра. Недостаток сна и отдыха может не только повлиять на успеваемость, но и ухудшить здоровье ребенка», — предупредила специалист.

По ее словам, отдых после занятий для младших школьников должен составлять не менее 2-2,5 часов и около 1,5 часов для детей более старшего возраста.

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Педиатр Евгений Тимаков советует покупать стол с возможностью регулировки по высоте и такой ширины, чтобы локти ребенка полностью помещались на поверхности. Глубина стола должна быть примерно 60-80 см, расстояние до монитора — 50-80 см, до книги на подставке — 30-40 см. Высота стула должна быть такой, чтобы колени ученика не упирались в край, спинка — жестко зафиксированной.

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