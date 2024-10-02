Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине приостановили проезд через КПП на границе с Румынией после ударов ВС РФ

На Украине приостановлен проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией

close
Александр Полегенько/РИА «Новости»

Проезд через пункт пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией приостановлен до 11:00 (совпадает с мск). Об этом сообщается в Telegram-канале украинской таможенной службы.

Утром 2 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области на границе с Румынией.

В таможенной службе уточнили, что в настоящее время в пункте пропуска «Орловка» проходят «мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки». Граждан попросили при планировании поездки учитывать ситуацию с приостановкой работы пункта пропуска. О возобновлении пропускных операций пообещали сообщить дополнительно.

До этого сообщалось, что парламент Румынии одобрил запрос главы государства Клауса Йоханниса об открытии в стране центра подготовки для украинских морпехов. Центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование на начальном этапе обеспечит Великобритания.

Ранее Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ в пригороде Харькова.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами