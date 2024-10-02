На Украине приостановили проезд через КПП на границе с Румынией после ударов ВС РФ

Проезд через пункт пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией приостановлен до 11:00 (совпадает с мск). Об этом сообщается в Telegram-канале украинской таможенной службы.

Утром 2 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области на границе с Румынией.

В таможенной службе уточнили, что в настоящее время в пункте пропуска «Орловка» проходят «мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки». Граждан попросили при планировании поездки учитывать ситуацию с приостановкой работы пункта пропуска. О возобновлении пропускных операций пообещали сообщить дополнительно.

До этого сообщалось, что парламент Румынии одобрил запрос главы государства Клауса Йоханниса об открытии в стране центра подготовки для украинских морпехов. Центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование на начальном этапе обеспечит Великобритания.

Ранее Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ в пригороде Харькова.