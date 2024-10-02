Против бизнесмена, распугавшего вертолетом птиц в приморском заповеднике, возбудили дело

Владелец фирмы по воздушной перевозке грузов распугал вертолетом редких птиц в приморском заповеднике, пишет Amur Mash.

Переполох в Дальневосточном морском заповеднике устроил, по данным Telegram-канала, гендиректор компании «Гранат» Василий Чихунов. 61-летний предприниматель на частном Eurocopter AS 355 приземлился рядом с бухтой Сивучья, туда он прилетел с компанией друзей, чтобы позагорать на охраняемом пляже.

Вертолет, по словам сотрудников заповедника, потревожил стаю малых колпиц, в результате чего те покинули место кормежки, а против пилота возбудили уголовное дело. Сам Чихунов вину не признает и уверен, что протокол составили безосновательно. Нарушителю спокойствия грозит штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее в Омской области прокуратура начала проверку после того, как мужчина слетал на вертолете за продуктами в сельпо.