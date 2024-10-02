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В приграничных с Украиной регионах возводят линию укреплений

RT: в Курской и Белгородской областях возводят линию укреплений

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской и Белгородской областях возводят линию укреплений. Ролик опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах можно заметить бетонные конструкции и накат из бревен. В возведении линии укреплений принимает участие тяжелая строительная техника.

В интервью RT один из военнослужащих заявил, что укрепления можно использовать для отдыха ушедших в тыл по ротации военнослужащих.

«Идет плановая подготовка, мы готовимся к наступлению», — пояснил он.

В конце августа в Курске установили железобетонные укрытия.

В августе в приграничных районах Белгородской области было установлено 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинской армии.

До этого госкорпорация «Ростех» через свою дочернюю структуру – холдинг «Росэлектроника», представила новую разработку: высокопрочную сверхширокополосную радиоантенну. Эта инновация предназначена для установки на «мангалы», специальные защитные устройства, используемые для обороны российской бронетехники в зоне СВО от дронов.

Ранее на Украине назвали позором потерю Угледара.

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