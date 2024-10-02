Профессор ответил, почему в России низкая производительность труда

Производительность труда в России не поднимается, потому что представители промышленности добровольно отказались от развития. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Для технологического обновления нужны инвестиции. Но долгое время бизнес у нас не вкладывался в производство. Эксплуатировал те ресурсы, которые были заложены еще при Советском Союзе, а прибыль выводил за рубеж. Другая проблема — высокая стоимость кредитов. Новое оборудование неизвестно, когда окупится, а выплачивать проценты банку нужно прямо сейчас», — сказал эксперт.

Он напомнил, что многие предприниматели не видели необходимости в повышении производительности и использовали дешевую рабочую силу, в том числе трудовых мигрантов. Еще одной проблемой, по его словам, является относительно низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Сафонов уверен, что выпуск дорогой продукции позволит повысить производительность труда.

В середине сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала увязывать рост зарплат с ростом производительности труда. По ее словам, повышение заработных плат вместе с повышением производительности труда ведет к росту не только номинальных, но и реальных заработных плат. При этом глава Центробанка отметила, что спрос на рабочие руки в России останется высоким.

Ранее сообщалось, что в осеннюю сессию в Госдуме обсудят рост производительности труда.