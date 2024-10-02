Жители горевшего ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные во дворе баллоны с газом

Жители горевшего московского ЖК «Селигер Сити» сообщили об оставленных по дворе газовых баллонах, пишет Telegram-канал Baza.

По словам местных, «вещдоки» из сгоревшей квартиры оставались после пожара на улице. У стоящих под открытым небом баллонов жители обнаружили «живые вентили» и уверены, что в емкостях был газ. Вчера днем люди звонили в разные службы, но баллоны никто так и не забрал.

«Нам говорили, что это улики и их должен был забрать следственный комитет. Но почему-то не забрал», — удивляются жильцы.

Как уточняется, лишь поздним вечером опасные «вещдоки» увезли в неизвестном направлении в сопровождении полиции.

30 сентября в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити», который находится в районе Западное Дегунино на севере Москвы, произошел пожар. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены пятеро человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По данным МЧС, причиной возгорания был взрыв газовых баллонов. По предварительным данным, они использовались для монтажа натяжного потолка в квартире. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео.