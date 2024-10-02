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В приграничном регионе Украины зафиксировали взрыв

ТСН: на территории Сумской области Украины произошел взрыв

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Sofiia Gatilova/Reuters

Взрыв произошел на территории Сумской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

Никакие подробности о ситуации в регионе пока не поступали.

При этом на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины отмечается, что утром в нескольких субъектах страны действовала воздушная тревога. В том числе это касается Сумской области.

1 октября украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей и их родителей из ряда населенных пунктов в Сумской области. Предупреждение о необходимости покинуть свои дома получили жители 90 городов и сел.

Как уточнили в Сумском районном совете, речь идет о людях в Белопольской и Николаевской общинах. Также эвакуации подлежат жители Ворожбянской, Юнаковской, Миропольской, Краснопольской и Хотинской общин.

29 сентября глава администрации Сумской области Владимир Артюх заявил, что к тому моменту из региона в безопасные места вывезли более 35 тыс. граждан. Из них более шести тыс. человек — это несовершеннолетние.

По словам чиновника, отдельной проблемой является эвакуация населения из Глуховского района. Здесь свои дома покинули уже более 10 тыс. жителей.

Ранее в Сумской области из-за повреждения инфраструктурных объектов произошло отключение света.

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