Полковник Гамаюнов частично признал свою вину в участии в ОПГ

Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в преступной группе, похитившей более 80 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Гамаюнов с сообщниками занимался хищением бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа.

«Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», — поделился собеседник агентства.

До этого суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Отмечается, что речь идет о неназванном предпринимателе.

Также 35-й гарнизонный военный суд отправил Гамаюнова в СИЗО. Полковник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Ранее суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками генерала Булгакова.