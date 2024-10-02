В деле о стрельбе в офисе Wildberries могут появиться новые фигуранты

В деле о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, фигурирующий в материалах дела Висаригов А.З. обвиняется в пяти преступлениях, совершенных в составе организованной группы, не все участники которой до настоящего времени установлены. Отмечается, что действия Висаригова носят осознанный характер и направлены против общественной безопасности, общественного порядка и порядка управления.

25 сентября сообщалось, что Висаригов может скрыться от правоохранителей и попытаться оказать давление на следствие.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве.

Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям.

Ранее следователи допросили пострадавших во время стрельбы у офиса Wildberries.