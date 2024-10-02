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Гражданин Грузии пострадал при обстреле Израиля Ираном

Гражданин Грузии получил ранения в результате обстрела Израиля Ираном

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По меньшей мере один гражданин Грузии получил ранения в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Грузии.

«Ведется проверка по официальным каналам. На данном этапе можем подтвердить лишь ранение одного гражданина Грузии», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

В Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что власти будут защищать своих граждан. Он подчеркнул, что у обстрела будут последствия, и у израильских военных есть планы на этот счет.

Ранее армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута эвакуироваться.

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