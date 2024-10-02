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Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

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Amir Cohen/Reuters

Израильские военные призвали жителей квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из двух мест, где, по их данным, находятся объекты ливанского движения «Хезболла». Об этом заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри в социальной сети X, передает РИА Новости.

Согласно сообщению Эдри, срочное предупреждение адресовано людям, проживающих в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», — написал Эдри.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позднее глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами ЦАХАЛ.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее в Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку.

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