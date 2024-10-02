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Red Wings отменила сегодняшний рейс из Израиля в Сочи

Авиакомпания Red Wings отменила рейс из Тель-Авива в Сочи

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Максим Блинов/РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings отменила сегодняшний рейс из Тель-Авива в Сочи. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика сообщает ТАСС.
рейс
В Red Wings заявили, что вынуждены отменить рейс 4312 Тель-Авив — Сочи. Пассажирам этого самолета, а также совершившего посадку в Египте борта из Сочи будут возвращены деньги за билеты.

1 октября самолет рейса 4311 вылетел из Сочи в 17:30 с запланированной посадкой в Тель-Авиве в 19:53. Но из-за начавшейся иранской ракетной атаки по Израилю самолет вынужден был развернуться. Первоначально предполагалось, что он совершит посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре, но затем борт приземлился в Шарм-эль-Шейхе. Позднее стало известно, что он совершил вынужденную посадку в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

В этот же день Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем.

Ранее российский правительственный самолет оказался единственным в небе над Ираном.

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