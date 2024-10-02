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В Госдуме напомнили россиянам про важные «налоговые даты» октября

Депутат Чаплин: до 20 октября важно закрыть налоги по недвижимости и транспорту

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В октябре наступает ряд важных налоговых сроков, которые необходимо учитывать каждому владельцу недвижимости, транспортных средств и земельных участков. Убедитесь, что вы все сделали вовремя и избежали неприятностей с налоговыми органами, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«До 20 октября всем собственникам квартир, домов, автомобилей и земельных участков должно поступить уведомление об уплате налогов за предыдущий год. Если вы ранее пользовались личным кабинетом на сайте ФНС, то уведомление будет направлено туда. В противном случае, вы получите его по почте. Если вы не получили уведомление до 20 октября, лучше обратиться с запросом через личный кабинет на сайте ФНС или лично посетить налоговую инспекцию. В это же время вам может прийти уведомление о необходимости доплаты НДФЛ за прошлый год. Такая информация может быть включена в уведомление об имущественных налогах», — объяснил он.

Доплата по НДФЛ может быть начислена, если проценты по вкладам превысили 150 тыс. рублей за 2023 год или ваш совокупный доход со всех работ превысил 5 млн рублей за год. Налоговый агент не смог удержать исчисленную сумму НДФЛ в отсутствие выплат, например, если вы выиграли автомобиль в рекламной лотерее.

«Кроме того, до 1 декабря наступает срок уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Не упустите срок уплаты имущественных налогов по уведомлению — 1 декабря. Несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки», — пояснил Чаплин.

Ответственно отнеситесь к этим важным датам октября и организуйте свои финансы заранее.

«Это поможет избежать дополнительных платежей и сэкономит ваше время и нервы. Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт ФНС России или в ближайшую инспекцию», — резюмировал парламентарий.

Ранее юрист предупредил, что неплательщики налогов могут лишиться имущества.

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