Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за техникой осенью

Если вы собираетесь использовать телефоны, планшеты или ноутбуки в холодный сезон на свежем воздухе, то стоит правильно их эксплуатировать. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказал Сергей Биржевой, техноэксперт сервиса «Бери заряд!»

«Золотое правило — держите гаджеты в сухости. Старайтесь не использовать устройства во время дождя или при чрезмерной влажности. Хороший метод — купить водонепроницаемую сумку или чехол. Кроме того, возьмите за привычку регулярно протирать устройства сухой салфеткой после прогулки, чтобы удалить накопившуюся влагу», — объяснил он.

Использование защитных чехлов на смартфонах и планшетах может обеспечить дополнительный уровень защиты от повреждения водой. Выбирайте водонепроницаемые чехлы с уплотнениями и крышками для зарядных портов.

«Резкие перепады температур могут привести к образованию конденсата внутри гаджетов, а это зачастую приводит к повреждениям. Поэтому будьте аккуратны и, например, не вносите холодный гаджет в теплое влажное помещение. Дайте устройствам постепенно «привыкнуть» к окружающей среде, чтобы предотвратить накопление влаги», — отметил эксперт.

Поместите несколько пакетов с силикагелем в ящики, сумки или в те места, где вы храните свои гаджеты. Силикагель очень эффективен для поглощения избыточной влаги из окружающей среды — это поможет поддержать необходимую сухость.

«Возьмите за привычку регулярно делать резервные копии важных фотографий и документов в безопасном облачном хранилище или на внешнем жестком диске. Таким образом, даже если ваш гаджет будет поврежден, ценные данные останутся в безопасности», — рекомендовал специалист.

Держите телефоны и планшеты подальше от окон, балконов или открытых пространств во время сильных дождей. Если вы оказались под дождем на улице, доставайте гаджет под зонтиком или под навесом.

«В зарядных портах могут скапливаться влага и пыль, из-за этого могут возникнуть проблемы с зарядкой или даже короткое замыкание. Регулярно проверяйте и очищайте порты зарядки с помощью ватной палочки и вставляйте кабель только в сухой порт», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как подобрать телефон для пожилого человека.