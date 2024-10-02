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Медиа Rambler&Co приняли участие во Всемирном дне поддержки людей с церебральным параличом

На сайтах и в соцсетях онлайн-изданий появились логотипы, написанные Доброшрифтом

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Rambler&Co

2 октября 2024 года онлайн-медиа «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», Quto.ru, Ferra.ru и «Страсти» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) приняли участие во Всероссийской социальной кампании, приуроченной ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается в первую среду октября.

На сайтах интернет-изданий появились логотипы, написанные Доброшрифтом. Это специальный набор из букв, каждую из которых нарисовал один из 33 подопечных фонда «Подарок Ангелу», а дизайнеры собрали их в полноценный шрифт. Логотип поменялся и в соцсетях самого медиахолдинга Rambler&Co, а также изданий Quto.ru, «Чемпионата», «Газеты.Ru» и Telegram-каналах «Лента дня» и «Лента добра».

Неровные буквы напоминают пользователям о невероятных усилиях и упорстве людей с церебральным параличом. «Добрый» шрифт стал настоящим символом поддержки и заботы о людях с серьезными двигательными нарушениями.

Сотни компаний и тысячи людей используют Доброшрифт, чтобы привлечь внимание к проблемам маломобильных людей и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

За 6 лет Доброшрифт уже помог более 10 000 детей, а неровные буквы стали символом солидарности, объединив бренды, людей и инфлюенсеров. Сегодня мы поменяли свой логотип на Доброшрифт и приглашаем вас поддержать проект на сайте Доброшрифт.РФ!

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