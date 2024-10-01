Пьяный сахалинец приревновал сожительницу и вытолкнул ее из окна

На Сахалине суд вынес приговор мужчине, который ревновал сожительницу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, в день инцидента и мужчина, и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними возник конфликт, во время которого россиянин ударил возлюбленную кулаком, после чего схватил ее за голени и вытолкнул из окна четвертого этажа.

«С полученными в результате падения тяжкими телесными повреждениями потерпевшую доставили в лечебное учреждение, где ей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал россиянина виновным. В колонии строгого режима фигурант разбирательств проведет девять лет.

До этого в Красноярске мужчина приревновал сожительницу к ее поклонникам после того, как прочитал ее переписку. Во время ссоры недовольная женщина схватила нож и нанесла удар возлюбленному в живот.

Ранее москвич приревновал любимую к школьнику и разбил о его голову бутылку.