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В Подмосковье пройдут ярмарки в честь золотой осени

Почти 170 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в октябре

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Shutterstock

В Московской области в октябре проведут 170 тематических ярмарок, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарках будет представлена фермерская продукция и товары от подмосковных и российских производителей.

В ведомстве отметили, что тематические ярмарки будут посвящены золотой осени.

Ярмарка «Осенняя» пройдет в Старой Купавне, «Овощное ассорти» в Раменском, «Желтый листопад» в Истре, «Урожай» в Кашире, «Дары осени» в Наро-Фоминске, «Осенний ценопад» в Кубинке и «Осенняя мозаика» в селе Жаворонки Одинцовского округа. Также пройдут праздничные ярмарки, посвященные Дню работников сельского хозяйства в Щелково, Шаховской, Черноголовке, Химках и других городских округах.

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