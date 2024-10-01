Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти тест на ВИЧ

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пройти тест можно в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в выездных комплексах.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, с начала 2024 года более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Московской области.

«Тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала она.

В минздраве региона отметили, что в этом году тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли на 14,7% человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.