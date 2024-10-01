Россиянин напал на собутыльника и вонзил отвертку себе в живот, чтобы запутать следствие

Житель Республики Алтай пытался избежать наказания и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Горно-Алтайске. По версии следствия, в день произошедшего мужчины выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый стал угрожать пострадавшему и напал с ножом. Какие травмы получил собутыльник, не сообщается.

Чтобы полицейские и следователи подумали, что россиянин во время драки только защищался, мужчина ударил себя отверткой в живот.

«В ходе предварительного расследования версия обвиняемого опровергнута», – поделились в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

До этого в Саратовской области россиянина задержали за нападение на собутыльника с японским мечом. Оружием подозреваемый нанес пострадавшему не менее 12 ударов по спине знакомого. Только после нанесения травм выяснилось, что россиянин хотел избить одного молодого человека, а в итоге сделал это с другим.

Ранее безработный россиянин избил собутыльника подлокотником от кресла в Ульяновской области.